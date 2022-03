Gerard stond 16 middagen model voor beeld Hajo van Scheepsjongens van Bontekoe

Drie jongens werden uit de klas geplukt in Schellinkhout door beeldhouwer Jan van Druten. Gerard Kampen stond model voor Hajo en moest maar liefst zestien woensdagen stilstaan met zijn armen over elkaar. Jos Brouwer kende de dochter van Van Druten en stond eerder model voor een proefbeeldje. Juriaan Maarse komt vanuit Limburg om te vertellen over de ervaring. Speciaal voor WEEFF komen de drie mannen bijeen in de Hoornse haven. Verslaggever Sander Huisman sprak de modellen in deel twee van een tweeluik over de standbeelden van de Scheepsjongens van Bontekoe.

In deel 1 van het tweeluik bleek dat er 3 vriendjes van straat werden geplukt om even kort een foto te maken in de posities op de kademuur. Zij gingen daarna weer verder met voetballen op straat, maar de 3 vrienden uit Schellinkhout zaten er iets langer aan vast. Gerard van Kampen stond in 1968 dus zelfs zestien woensdagmiddagen te poseren. Jos Brouwer is de enige die nu al een flinke tijd in Hoorn woont. Hij voelt zich verbonden met de stad en dus ook met de drie beelden die over de haven uitkijken. Maar de andere twee mannen, met hun wortels in Schellinkhout, voelen minder trots voor hun aandeel in de ontstaansgeschiedenis van de beelden. Ze kenden alle drie het boek niet voordat de beelden er stonden en niemand in Schellinkhout leek zich echt druk te maken dat de beelden daar verderop in Hoorn stonden. Artikel gaat verder onder de foto.

Juriaan, Jos en Gerard bij de beelden waar ze 54 jaar terug voor poseerden. - Sander Huisman / WEEFF

Juriaan Maarse vertelt nog de anekdote dat hij vijftien jaar geleden per toeval de crew van de film Scheepsjongens van Bontekoe tegenkwam op weg naar Indonesië. Zijn link met de beelden van Scheepsjongens leverden een mooi gesprek op in het vliegtuig, maar vrijkaartjes voor de première bleek een brug te ver. De zestien middagen poseren leverde Gerard in eerste instantie niks op. Hun schoolmeester is toen op hoge poten naar kunstenaar Jan van Druten getogen. De jongen had de woensdagmiddagen niet buiten kunnen spelen met vriendjes. Daar moest toch wel iets tegenover staan? Uiteindelijk kreeg Gerard tien gulden. En alledrie kregen ze bij de onthulling van de beelden een gesigneerd boek van de Scheepsjongens van Bontekoe. Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland Bekijk hieronder het andere deel van het tweeluik over de beelden in de Hoornse haven.