Acteur Ydwer op barricade voor kindertelevisie: "Het moet gezien worden!"

Zelf schittert acteur Ydwer Bosma in Het Klokhuis, Welkom in de Geschiedenis en films van Snuf de Hond, maar de afgelopen anderhalf jaar hield hij zich bezig met het samenstellen van een tentoonstelling en een boek. De tentoonstelling in het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn toont een unieke verzameling aan originele objecten uit 70 jaar kindertelevisie. Van kleding van Pipo de Clown, poppen uit Dappere Dodo tot Robin, de robot uit Bassie en Adriaan. Verslaggever Sander Huisman sprak de enthousiaste Ydwer in het museum.

Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk; de van origine Hoornse acteur is al jaren fan van verschillende programma’s uit de rijke geschiedenis. Enkele kleine voorwerpen die tentoongesteld worden in het Museum van de 20e Eeuw komen uit zijn eigen collectie: "Het begon met wat scripts", vertelt Ydwer trots. En later vulde hij zijn privéverzameling aan met rekwisieten van onder andere Swiebertje. Toen hij in het Instituut voor Beeld en Geluid zag hoe klein de tentoonstelling was over kindertelevisie en hoeveel er in de archieven lag weg te stoffen, besloot Ydwer zo’n twee jaar geleden om de tentoonstelling samen te gaan stellen. "We maken een monument", zegt Ydwer. "Kindertelevisie is ontzettend belangrijk", voegt hij er aan toe. Het was de drijfveer om in anderhalf jaar tijd een rijke collectie bij elkaar te verzamelen. Het is alsof hij op de barricade staat: "In de voetsporen van Aart Staartjes: kindertelevisie is belangrijk en moet gezien worden!", zegt Ydwer met gebalde vuist in de lucht. Artikel gaat verder onder de foto:

Pipo de Clown en Robin de robot op de tentoonstelling 70 jaar kindertelevisie. - Sander Huisman / WEEFF

Ydwer belde zelf poppenmakers, oud-acteurs en mensen uit zijn netwerk om de voorwerpen te bemachtigen. Hij sprong - samen met directeur van het museum Hans Stuijbergen - veelal zelf in zijn auto om de spullen op te halen. Door zijn jarenlange interesse in kindertelevisie zat zijn geheugen vol met anekdotes achter de series. Omdat hij om sommige momenten zelf de rondleiding gaf, kreeg hij te horen: "Leuk verhaal, kan ik dat nog ergens teruglezen?" Dat was de reden dat Ydwer zijn verhalen is op gaan schrijven. Aangevuld met foto's is het boek in een korte tijd samengesteld en door het museum uitgegeven.