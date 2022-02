Hoe kwamen beelden van de Scheepsjongens van Bontekoe tot stand? “Wij stonden daar!”

Een vast fotomoment in de haven: de beelden van de Scheepsjongens van Bontekoe. Al sinds 1968 een vertrouwd beeld in de Hoornse haven. Gemaakt door beeldhouwer Jan van Druten. Maar hoe liet hij de karakters uit het boek van Johan Fabricius fysiek tot leven komen? Verslaggever Sander Huisman ging op pad om er in erachter te komen hoe de beelden vorm kregen.

Het moet 1967 of 1968 geweest zijn. In die tijd speelden de drie voetbalvrienden veel samen in de haven. Arnoud Lansdaal, Tom Koenis en Koos van ’t Hoff. Er werd wel vaker een foto van ze gemaakt in de haven, maar nu werden ze door een fotograaf op de muur naast de Hoofdtoren geplaatst. De man naast de fotograaf geeft steeds aanwijzingen over hoe ze moeten staan. De man naast de fotograaf blijkt achteraf beeldhouwer Jan van Druten. Voor de details van zijn beeldhouwwerken vraagt hij uiteindelijk jongens uit Schellinkhout, maar voor de houding en een deel van de lichamen van de beelden vraagt hij de drie voetbalvrienden uit Hoorn. Artikel gaat verder onder de foto.

Arnoud Lansdaal en Tom Koenis bij de beelden van de Scheepsjongens - Sander Huisman / WEEFF

Of Jan van Druten is heel summier geweest over het waarom van de foto’s, of de jongens weten het niet meer; maar enkele maanden later komen ze er pas achter waarom ze moesten poseren. Als ze weer eens buitenspelen in de Hoornse haven, staan Showband Hoorn, de toenmalige burgemeester Canneman en een hele groep mensen naast een groot wit laken. Als het laken wordt weggetrokken - door schrijver van het boek; Johan Fabricius - zien de jongens ineens zichzelf staan: “Wij stonden daar!” In het volgende deel van dit tweeluik hopen we de jongens te spreken uit Schellinkhout die model hebben gestaan voor de hoofden en de andere details van de beelden. Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland