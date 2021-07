'Merkwaardig' en vervallen station Abbekerk-Lambertschaag moet monument worden

Het station stamt - net als de gehele lijn - uit 1887 en is sinds 1935 niet meer in gebruik voor personenvervoer. Omdat het twee kilometer van Abbekerk en vijf kilometer van Lambertschaag af ligt was het een flink stuk lopen. Toen er eenmaal bussen en fietsen kwamen was dat een snellere manier om in bijvoorbeeld Hoorn te komen voor de bewoners van de dorpen. Het treinvervoer werd daarom al snel minder populair.

In de tussentijd is het eigendom geweest van de gemeente Medemblik. "Op het moment dat het toen aan een particulier was overgedragen geweest, dan hadden we het nooit meer kunnen kopen", zegt René van den Broeke enthousiast.

Het gebouw is flink toegetakeld in de jaren dat het geen station meer is. Er moet flink wat gebeuren voor het als woonhuis in gebruik kan worden genomen. Wat vooral opvalt is de pleisterlaag die niet alleen in grof is aangebracht, maar ook nog eens in een opvallende kleur groen. De originele bakstenen moeten er nog ergens onder zitten, maar deze laag blijft voorlopig - zij het in een andere kleur geschilderd - nog even zitten.

Het verbouwen tot woonhuis is de eerste fase. Een actieve vrijwilliger van het museum gaat in het gebouw wonen. Aan de buitenkant zal in de komende jaren wel een perron worden aangelegd, maar de wachtkamer zal de komende tien tot vijftien jaar nog niet terug komen in het gebouw.

Bekijk alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland