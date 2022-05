Steeds meer mensen kloppen aan bij Kledingbank Medemblik: "Wordt alleen maar meer"

Steeds meer mensen weten de Kledingbank Medemblik te vinden. Alleen al de afgelopen maanden zijn er tientallen klanten bijgekomen, waardoor de organisatie nu zo'n 350 klanten heeft. Medemblikkers met een kleine portemonnee kunnen via een puntensysteem al negen jaar gratis kleding krijgen. "Is de gemeente wel op de hoogte dat er zoveel armoede is?"

Mensen met een laag inkomen kunnen maandelijks terecht bij de Kledingbank. De inkomensgrens die wordt gehanteerd is, ligt voor alleenstaanden op 1037 euro per maand. Er wordt gewerkt met een puntensysteem. Per maand ontvangt een klant 15 punten, waarvoor het kleding kan uitkiezen. "Sommige mensen zie je één keer in het jaar, anderen iedere maand."

De Kledingbank krijgt onderdak aan de Almereweg, in de ABC kerk van Jan van Vliet. Van Vliet is ook de voorzitter van de Kledingbank. De stichting wordt volledig gerund vijftien vrijwilligers. Veel klanten gaan meteen ook bij de Voedselbank langs, die naast de Kledingbank zit. Van Brouwershaven ziet het aantal inschrijvingen alleen maar groeien. "Oekraïnse vluchtelingen die in Opperdoes wonen, weten ons ook te vinden. Ook daardoor is het aantal de laatste tijd flink gestegen."

Janny van Brouwershaven heeft sinds de start van de Kledingbank, zo'n negen jaar geleden, honderden mensen voorbij zien komen. "Toen we er alleen voor bewoners uit de stad Medemblik zelf waren, zaten we op een aantal van 250. Nu zijn we er voor de complete gemeente Medemblik en hebben we 350 mensen die staan ingeschreven. Ik schrik daar van."

Bij de Kledingbank kunnen mensen terecht voor allerlei soorten (kinder)kleding, maar ook voor schoenen, of sieraden. "En dan is dit alleen nog maar de zomerkleding", zegt Janny. "In ons depot in Opperdoes hebben we nog veel meer kleding." De kleding wordt geschonken, bijvoorbeeld na een overlijden. Kleding kan buiten openingstijden ook in containers worden gedaan.

De Kledingbank is afhankelijk van donaties om bijvoorbeeld de huur, gas, water en licht te kunnen betalen. "Daarnaast wordt er twee keer per jaar kleding opgekocht, als wij dat over hebben. Daar komt ook een bedrag uit, zodat we kunnen blijven draaien."

Lintje doorknippen

Op steun van de gemeente Medemblik hoeft de Kledingbank niet te rekenen. En dat steekt Van Brouwershaven. "Ze waren bij de opening, lintje doorgeknipt, was heel feestelijk. Daarna bar weinig meer gehoord van de gemeente. We hoeven ook niet aan te kloppen voor geld voor kasten. Dan geeft de gemeente niet thuis. Dan vraag je je af of ze wel op de hoogte zijn van zoveel armoede in hun gemeente."

Denkt Van Brouwershaven dat er een dag komt dat de Kledingbank niet meer nodig is? Ze schudt het hoofd. "Het wordt alleen maar meer. De meeste mensen die hier komen, komen moeilijk aan de bak. En dus blijven ze hulpbehoevend. En dan is er nog vergrijzing ook. We zien steeds meer oudere klanten binnenkomen. Ik vrees dat armoede blijvend is."

De Gemeente Medemblik is om een reactie gevraagd, maar kon nog niet reageren.