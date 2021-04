Kinderkledingbank Hoorn stopt: wel gesprekken met opvolgers

Bianca Hofmeijer stopt met de Kinderkledingbank Hoorn die in Zwaag is gevestigd. Vorige week week werd ook al duidelijk dat de Kinderkledingbank in Stede Broec niet meer open gaat. Toch heeft Hofmeijer nog wel goede hoop op een doorstart: "Er zijn drie serieuze gegadigden", zegt ze tegen NH Nieuws.

Op Facebook kondigde de beheerder van de kinderkledingbank, waar families met weinig geld kleding kunnen krijgen, na twaalf jaar haar afscheid aan. "De laatste maanden is de doelgroep zo groot geworden, maar ook zo lastig dat ik het niet meer red."

Telefonisch laat ze weten dat de combinatie van corona en de drukte haar teveel werd. "We hadden al ruim drieduizend klanten. En doordat er steeds meer kledingbanken mee stoppen gaan we naar vierduizend. Maar vanwege corona mag ik maar met een klein team werken en kan maar een paar mensen tegelijk ontvangen. Dat red ik gewoon niet in veertig uur."

Niet stoppen zonder opvolger

Ze legt uit dat onder meer kinderkledingbanken in Purmerend en Den Helder er de brui aan hebben gegeven, net als ook Stede Broec. Die laatste stopte omdat ze door corona in het huidige pand, de Praktijkschool in Grootebroek, niet open konden. En de gemeente zei de stichting niet aan een nieuw pand te kunnen helpen. Waren er in West-Friesland een paar jaar geleden nog vier, nu is er nog maar één over.

Toch wil de beheer van de Kinderkledingbank Hoorn niet stoppen voordat ze een goede opvolger heeft gevonden. "Ik wil mijn klanten niet in de steek laten en heb mezelf tot de zomer gegeven om iemand te vinden die het wil overnemen, maar dan wel op de manier zoals we het nu doen."

Haar oproep op Facebook was daarom ook niet aan dovemansoren gericht. Want in korte tijd melden zich al drie serieuze gegadigden. "Met deze mensen ga ik deze week in gesprek. En dan hoop ik dat we er snel uitkomen, en ik alles de komende tijd goed kan overdragen."