Kinderkledingbank stopt: "We snappen de hint dat we niet gewenst zijn"

De kinderkledingbank houdt het voor gezien in Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland. Op de website van de organisatie staat dat ze, na meer dan een jaar touwtrekken, het opgeven. "We snappen de hint dat we niet gewenst of nodig zijn. Kapot en met veel verdriet gaat de stekker eruit."

Suks of Suks

De kinderkledingbank zat gevestigd in de winkel Suks en Suks in Praktijkschool Westfriesland, maar vanwege corona moest vorig jaar de school en dus ook de winkel dicht. Daardoor kon er geen kleding meer binnengebracht of uitgegeven worden. En ook dit jaar is de winkel weer dicht. "We zijn dit jaar slechts twee keer open geweest. Maar veel mensen hebben seizoenskleding nodig, zeker met die sneeuw. Daarnaast hebben we geen Sinterklaas kunnen vieren of kerst", vertelt initiatiefneemster Anisa Stelloo. "Naast het uitdelen van kleding hielden we ons ook bezig met bemiddeling. We boden een luistert oor en zetten ons volledig in voor armoede en eenzaamheidsbestrijding. Dat alles geheel belangeloos door ruim vijftien vrijwilligers", vult ze aan. Noodkreten Diverse gesprekken en noodkreten met en aan de gemeente over een andere ruimte voor de kinderkledingbank liepen op niets uit, tot grote frustratie van Anisa. De gemeente zegt te hebben onderzocht of er ruimte beschikbaar was in hun eigen vastgoed, maar helaas was er niks beschikbaar. "Wij willen de kinderkledingbank steunen, maar wij kunnen als gemeente niet commerciële panden huren voor vrijwilligersorganisaties", aldus de gemeente. Subsidie aanvragen Vandaar dat Anisa vorig jaar besloot subsidie aan te vragen voor de huur van een eigen pand. In september 2020 heeft ze de aanvraag ingediend bij de drie SED-gemeentes, maar dat werd afgewezen. Het was, volgens de gemeentes, niet volledig. "Ik heb 27 pagina's aan informatie aangeleverd, maar het was alsnog niet genoeg." Daarna heeft Anisa opnieuw de aanvragen gedaan en is het sindsdien stil gebleven. "De gemeentes zouden zogenaamd samen moeten werken, maar ik moest ze bij de drie gemeentes afzonderlijk indienen. En wat denk je? Ze liggen allemaal op het bureau van een persoon!"

Quote "Het doet me heel veel verdriet. Het was mijn lust en mijn leven" anisa stelloo

Na meerdere mislukte pogingen om contact te krijgen met de gemeente is afgelopen januari de maat vol voor Anisa. Haar cliënten brengt ze onder bij andere organisaties, die wel open kunnen. "Het is gewoon klaar. Het doet me wel heel veel verdriet. Dit was mijn lust en mijn leven. Ik ben afgekeurd en mensen helpen is gewoon mijn ding. Dat deed ik met heel veel plezier en met heel veel mensen. Het wordt tijd voor een nieuw project." Wethouder Lydia Groot van gemeente Stedebroec laat via de woordvoerder weten dat ze altijd veel waardering heeft gehad voor de kinderkledingbank en de vrijwilligers die zich er de afgelopen jaren voor hebben ingezet. Ze heeft, naar aanleiding van het bericht dat de kinderkledingbank stopt, nog geprobeerd contact te krijgen, maar dat is niet gelukt. Inmiddels is de gemeente benaderd door anderen die graag een soort gelijk project willen starten in Stede Broec. Daar zijn zij nu mee in gesprek. Op dit moment kunnen gezinnen terecht bij het Leger des Heils in Bovenkarspel of Hoorn en de kinderkledingbank in Hoorn.