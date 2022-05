Tuinieren in volkstuin populairder dan ooit: "Wachtrij van zes jaar"

Tuinieren is populairder dan ooit, merkt ook volkstuinvereniging ATV de Zes Wielen in Oudorp. "Er komen meer jongere mensen op de vereniging", aldus voorzitter Hil Bakker. Ook ziet hij veel verschillen met vroeger: "Toen hadden mensen hier een tuin omdat ze anders niet konden eten, nu is het hobby", zegt Hil.