Blije gezichten bij Bennebroekse volkstuinen; tuinieren kan nog wel tijdens coronacrisis

En daar zijn de Bennebroekse tuinders maar wat blij mee. "Ik denk dat tuinieren nog een van de enige dingen is, die we kunnen doen", vertelt Jan Stoel. Hij prijst zichzelf erg gelukkig met het hebben van een volkstuin.

In deze tijd waarin scholen, sportverenigingen en de horeca gesloten zijn om het coronavirus in te dammen, is tuinieren een bezigheid die gewoon door kan gaan, mits de gepaste afstand van anderhalve meter bewaard wordt.

Spreiding

Normaal gesproken is het in het weekend erg druk op het complex en dat is nu minder het geval. Dat heeft volgens Jan Stoel te maken met spreiding. "Mensen hebben wat extra tijd nu en komen meer verspreid over de week hun tuinen bijhouden."

Er wordt volgens Stoel gedoseerd getuinierd op een verantwoorde manier. En dat kunnen aan aantal aanwezige tuinders beamen. "Ik voel me hier heel veilig", vertelt de 83-jarige Derk Helms. "We zij hier niet dicht bij elkaar, terwijl we dat thuis wel zijn."

Hij geniet volop van zijn tuin en is er de meeste dagen van de week wel te vinden. "Het is goed om in beweging te blijven. Dan word je ook minder snel ziek."

Zolang als kan, zullen de natuurliefhebbers bij hun volkstuintjes te vinden zijn. Derk "Het is heerlijk hier. De mensen zijn allemaal even vriendelijk, het is geweldig."