Makkelijker verticaal tuinieren met speciale baksteen

Chris bedacht de speciale steen voor een aantal nieuwbouwwoningen in het Haarlemse Rozenprieel. De stenen zijn niet alleen decoratief, maar zorgen er ook voor dat planten makkelijk tegen de muur kunnen groeien.

Meer groen in de stad, en zeker in knusse, maar krappe 19e-eeuwse woonwijken, is geen eenvoudige opgave. Voor bewoners van het Haarlemse Rozenprieel is het behelpen met de natuur. Ontwerper Chris Kabel ontdekte tijdens zijn wandelingen door de wijk muren vol roestige spijkers waarmee bewoners pogingen deden om planten een handje te helpen.

Spekranden

Chris bedacht iets anders. Een baksteen die ingemetseld kan worden in de muur en waar de bewoners draad doorheen kunnen spannen zodat de klimplanten hun weg omhoog kunnen vinden. Een ijzersterke basis voor verticale tuinen.

Samen met de architect ontstond er meer. Met de uitstekende afgeronde witte stenen kon men patronen maken op de muur. De horizontale witte 'spekranden' in de gevel, die zo kenmerkend zijn, voor de 19e-eeuwse gebouwen keerden op een subtiele manier terug in de splinternieuwe huurwoningen.

"Als je je ogen een beetje dichtknijpt, lijkt het precies op die oude gebouwen", zegt architect Machiel Spaan. "Maar als je goed kijkt, zie je dat het anders is." Wie de nieuwe gevels ziet, denkt in eerste instantie dat het een klimwand is, maar Chris helpt je snel uit de droom. "We hebben de steentjes afgerond waardoor je er niet op kunt staan."

Tuinbankje

Chris en Machiel zijn blij verrast dat de bewoners het idee van de gevelstenen hebben begrepen en hun geveltuinen vol hebben staan met klimplanten die hun weg naar boven hebben gevonden. Maar de bewoners hebben ook ontdekt dat je het tuinbankje voor het huis aan de steen kunt vastmaken. Ook dat mag.

In het Rozenprieel is het nu al een succes en als je geen 'groene vingers' hebt, kun je van de mooie lichtval van de stenen genieten. Chris hoopt dat de stenen, die met veel liefde in een speciale fabriek in Limburg gemaakt worden, ook bij andere projecten toegepast gaan worden.