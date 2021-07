Tuinieren voor een ander in Poelenburg: "Geschenk uit de hemel"

Een groep van zo’n dertig vrijwilligers heeft vrijdag verschillende voortuinen van bewoners uit de Zaanse wijk Poelenburg opgeknapt. Dat deden ze tijdens het project Sociaal Tuinieren. De gedachte is dat hiermee mensen die zelf niet in de tuin bezig kunnen zijn of in een sociaal isolement zitten geholpen worden. "We willen mensen een duwtje in de rug geven", zegt de voorzitter van Stichting Present Jeanette Pols.

"Ik ben blij dat dit soort initiatieven bestaan", zegt Hendrik Sitania (foto). Hij is één van de bewoners bij wie de tuin wordt opgeknapt. Zelf heeft hij de afgelopen tijd wel andere zaken aan zijn hoofd. "Ik heb een zeldzame spierziekte. Je bent vooral bezig met herstellen. En toen kwamen deze mensen aan de deur om over het project te vertellen." Hij noemt het een 'geschenk uit de hemel'. "Ik ben een beetje overrompeld. Je ziet het, er begint weer wat kleur te komen in de tuin."

Selectie

Het is de derde keer dat dit wordt georganiseerd. Door corona is er een tijdlang niets georganiseerd, maar nu is de bedoeling dat er vier keer per jaar zo'n dag komt. Verschillende organisaties uit de streek werken er aan mee. "In de Zaanstreek werken we samen met woningcorporatie Parteon", zegt voorzitter van Stichting Present Jeanette Pols. "Dan kiezen we samen een buurt uit waar mensen het zelf niet kunnen, met de meest kwetsbare mensen uit de stad."

Birgitte Valdink (op de foto hieronder) zit het klussen te bekijken op een bankje onder een grote partytent. "Ik ben benaderd door drie lieve dames. Die boden aan om met anderen mijn tuin te updaten. Mijn schutting was omgegaan, daar zouden ze voor zorgen. Ik noem het 'updaten' om het netjes te houden, maar je wilt niet weten hoe het eruit zag voor ze begonnen, haha."

