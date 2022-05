Vincent Janssen duikt ineens op in voorselectie Oranje, ook Clasie en Wijndal erbij

Janssen speelt momenteel bij Monterrey in Mexico. Zijn laatste interland dateert van oktober 2017 toen hij in dienst van Fenerbahçe speelde. Janssen speelde in het seizoen 2015-2016 één seizoen bij AZ en maakte daarin grote indruk. Dankzij het seizoen waarin hij 27 keer scoorde verdiende hij een transfer naar Tottenham Hotspur

Ook Jordy Clasie is weer opgenomen in de voorselectie van Oranje. De middenvelder van AZ maakte in maart zijn rentree in de selectie. Tot speelminuten kwam hij toen echter niet waardoor zijn laatste interland nog altijd uit 2017 tegen België dateert. Linksback Owen Wijndal zit ook bij de voorselectie.

Vier spelers van Ajax maken deel uit van de voorselectie: Steven Berghuis, Daley Blind, Davy Klaassen en Jurriën Timber. Oud-AZ'ers Teun Koopmeiners, Wout Weghorst en Guus Til maken deel uit van de 30-koppige voorselectie.

Oranje speelt in juni vier wedstrijden in de Nations League. België (3 juni), Wales (8 juni) en Polen (11 juni) zijn de tegenstanders. Op vrijdag 27 mei maakt de bondscoach de definitieve selectie bekend.

Volledige voorselectie Oranje:

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Mark Flekken (SC Freiburg), Tim Krul (Norwich City).