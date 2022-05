Vijfde plek is hoogst haalbare voor AZ na laat gelijkspel tegen FC Utrecht

AZ kan zich officieel gaan richten op de play-offs voor Europees voetbal. De Alkmaarders kregen in de 94e minuut een doelpunt van FC Utrecht-speler Anastasios Douvikas om de oren, waardoor FC Twente op de vierde plek niet meer te achterhalen is: 2-2.

Karlsson gaf opnieuw voor en wederom was Pavlidis het eindstation. De Alkmaarders hadden het daarna weer moeilijk en de thuisploeg kreeg kansen via Sander van der Streek en Quinten Timber. Uiteindelijk scoorde Van der Streek de aansluitingstreffer na een diagonale poeier: 1-2.

Na een sterk begin voor de Domstedelingen waarin Simon Gustafson een grote kans kreeg, kwam AZ op voorsprong. Een hard afstandsschot van Pantelis Hatzidiakos werd nog geblokt, waarna Jesper Karlsson kon overnemen. De Zweed gaf voor op Vangelis Pavlidis die de 0-1 maakte. Heel lang kon FC Utrecht niet bijkomen van deze goal, want 4 minuten later was het al 2-0.

Lange staking

Het duurde even voordat het duel in de tweede helft op gang kwam. Zo kreeg Hidde ter Avest een grote kopkans. Peter Vindahl kon de bal katachtig keren, waardoor AZ in leven bleef. De Alkmaarders leken met drie punten huiswaarts te keren, totdat de wedstrijd in de 88e minuut werd stilgelegd. Arbiter Jochem Kampuis stuurde beide ploegen naar binnen na herhaaldelijk gooien van voorwerpen op het veld. Hierna lag het spel tien minuten stil.

Henk Veerman kreeg in blessuretijd nog een grote kans, maar uiteindelijk was het Anastasios Douvikas die AZ in diepe rouw dompelde. In de 94e minuut maakte hij alsnog gelijk, waardoor de vierde plek onhaalbaar is.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjø, De Wit, Reijnders (Witry/66); Evjen (Aboukhlal/80), Pavlidis, Karlsson (Beukema/80)