AZ'er Thomas Ouwejan blijft Schalke 04 trouw en gaat de Bundesliga in

Thomas Ouwejan mag volgend jaar zijn kunsten in de Bundesliga vertonen. De middenvelder van AZ werd het afgelopen seizoen al verhuurd aan Schalke 04 en wordt nu definitief eigendom van de Duitsers. Vorige week promoveerde de club uit Gelsenkirchen en mag Ouwejan zich opmaken voor het hoogste niveau.

Thomas Ouwejan is uitbundig - Pro Shots / imago

"Ik heb altijd gezegd dat het mijn droom is om met Schalke naar de Bundesliga te promoveren", zegt Ouwejan, die een contract voor twee jaar tekent. "Het is fantastisch dat we ons doel hebben bereikt. Ik voel me erg op mijn plek in de club en in de stad. Daarom kijk ik ernaar uit om na een korte adempauze samen met het team aan het volgende seizoen te beginnen."

Ouwejan had een belangrijk aandeel in de promotie van Die Königsblauen. De 25-jarige linkspoot speelde 29 wedstrijden waarin hij drie keer trefzeker was en acht assists gaf. Vorige week verzekerde Schalke zich dankzij de 3-2 overwinning op St. Pauli van promotie naar het hoogste niveau. Aanstaand weekend volgt de laatste wedstrijd tegen FC Nürnberg en kan het kampioenschap worden binnengesleept. 'Indrukwekkend' "Thomas heeft dit seizoen op indrukwekkende wijze laten zien waarom we hem afgelopen zomer echt wilden hebben", zegt sportief directeur Rouven Schröder op de website van Schalke 04. "Hij is een van de beste vleugelspelers in de Tweede Bundesliga en zijn standaardsituaties zijn een grote bedreiging. We zijn erg blij dat Thomas bij ons blijft." Sinds 2017 speelde de Heilooër in de jeugdopleiding van AZ. In december 2015 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht in de Europa League-wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Uiteindelijk zou Ouwejan 110 keer het shirt van AZ dragen. Daarin scoorde hij drie doelpunten en gaf hij veertien assists. NH Sport was onlangs in Gelsenkirchen op bezoek bij Thomas Ouwejan. Bekijk hieronder de video.

Portret van Thomas Ouwejan bij FC Schalke 04 - NH Nieuws