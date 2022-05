Mazraoui bevestigt transfervrije overstap naar Bayern München: "Droom die uitkomt"

Noussair Mazraoui maakt komende zomer de overstap naar Bayern München. De rechtsback vertrekt transfervrij naar Der Rekordmeister, dat bevestigde hij voor de camera van ESPN. "Dit is het juiste moment om te bevestigen dat ik daar inderdaad naartoe ga. Dat is echt een droom die uitkomt."

De Marokkaan werd in 2006 onderdeel van de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Mazraoui debuteerde 4 februari 2018 tegen NAC Breda. Hij speelde in dit kampioensjaar 25 wedstrijden, waarin hij vijf goals maakte en twee assists gaf. Volgens het Duitse Kicker tekent de rechtsback tot de zomer van 2026 in München.