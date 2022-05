Tumor ontdekt bij oud-Telstar speler Ralf Seuntjens (33)

Ralf Seuntjens is vanwege een vervelende reden teruggekeerd naar Nederland. De oud-speler van Telstar voetbalt sinds kort in Japan, maar tijdens een CT-scan werd een tumor bij hem ontdekt. Dat meldt de 33-jarige Seuntjens op Instagram.

Seuntjens verruilde anderhalve maand geleden NAC Breda voor het Japanse FC Imabari. Daar liep hij snel een schouderblessure op en tijdens het maken van een scan kwan de tumor aan het licht. "De uitslag van de CT-scan heeft het leven van mijn naasten en mezelf volledig op zijn kop gezet. Er is een tumor gevonden”, schrijft Seuntjens. "Ik ben gister al in het ziekenhuis in Nederland geweest om zsm een traject te starten."

Seuntjens begon zijn profcarrière bij RBC Roosendaal. Vervolgens belandde hij via FC Den Bosch in 2014 bij Telstar. In Velsen-Zuid speelde de aanvallende middenvelder één seizoen. In 36 wedstrijden was hij zeventien keer trefzeker. Zijn goede seizoen bij Telstar leidde tot een transfer naar VVV-Venlo, waar hij vier jaar zou spelen. Via De Graafschap en NAC Breda streek hij begin dit jaar neer bij FC Imabari.