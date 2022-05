Telstar geeft ruime voorsprong uit handen in bizarre slotfase en eindigt als voorlaatste

De laatste wedstrijd van het seizoen heeft Telstar geen punten opgeleverd. Op bezoek bij nummer zes Roda JC stonden de Witte Leeuwen verrassend met 3-1 voor, maar in de slotfase ging het helemaal mis in Kerkrade. De Velsenaren gingen met 4-3 onderuit.

Telstar leek hard op weg om drie punten mee te nemen uit Zuid-Limburg toen Anwar Bensabouh in de 67e minuut de 1-3 maakte. Dankzij de eerste twee doelpunten van Giovanni in de eerste helft ging de ploeg van Andries Jonker al met een voorsprong de rust in.

De Braziliaan maakte daarmee de snelle openingstreffer van Patrick Pflucke ongedaan. Eerst kopte hij hard raak op aangeven van Delvechio Blackson. Zijn tweede was een hard schot in de verre hoek, opnieuw na sterk voorbereidend werk van Blackson.

Verschrikkelijke slotfase

Na 74 minuten leek er geen vuiltje aan de lucht, maar plots kreeg Roda JC de geest. Guus Joppen zorgde voor de aansluitingstreffer en vijf minuten voor tijd werd het 3-3 door clubtopscorer Dylan Vente. Tot overmaat van ramp gaf Telstar snel daarna ook nog een strafschop weg. Pflucke benutte het buitenkansje en zorgde voor de derde goal in twaalf minuten: 4-3.

Door de nederlaag eindigt Telstar als negentiende in de eerste divisie met 35 punten uit 38 duels. Alleen hekkensluiter Helmond Sport haalde minder punten: 28.

Opstelling Telstar: Doornbusch; Kruiver (Dijkstra/77), Molenaar, Aktas, Bensabouh, Blackson (Vlijter/72); Overtoom, Van Doorm, Kökcü (Zakir/77); Plet, Giovanni (Van Velzen/85)