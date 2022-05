Andries Jonker kondigt afscheid aan bij Telstar: "Ik wil hoger, beter, meer"

Jonker trad op 28 juni 2019 aan als hoofdtrainer van Telstar en was de opvolger van Mike Snoei. De 59-jarige Amsterdammer eindigde in zijn eerste seizoen met Telstar op een knappe 10de plaats. Vorig seizoen werd de 13de plek op de ranglijst bereikt. Deze jaargang werd Telstar, mede door de vele blessures en ziektegevallen, uiteindelijk 19de in de eindstand.