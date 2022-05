Kökcü en Telstar balen opnieuw: "Voor de zoveelste keer met lege handen"

Telstar gaf een 1-3 voorsprong uit handen tegen Roda JC en tot overmaat van ramp kondigde trainer Andries Jonker na de 4-3 nederlaag zijn vertrek aan bij de Witte Leeuwen. Telstar-middenvelder Ozan Kökcü was zichtbaar aangeslagen na de teleurstellende nederlaag. "We zijn er klaar mee. We kunnen er blijkbaar niets aan doen."

"Iedereen ziet dat wij goed kunnen voetballen en dat we in veel wedstrijden hebben laten zien dat we beter zijn dan de negentiende plaats waar we nu staan", aldus Kökcü. "Dit seizoen hebben we te vaak, te weinig resultaat gekregen. Niemand is hier blij mee."