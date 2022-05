Live NH Sport met Ajax - sc Heerenveen en FC Utrecht - AZ

Ajax krijgt vanavond opnieuw een kans om de landstitel binnen te slepen. Bij een zege op sc Heerenveen is de 36e landstitel een feit. AZ speelt nog voor een ticket voor Europees voetbal en moet daarvoor winnen bij FC Utrecht. Beide duels kun je vanaf 19.00 uur rechtstreeks volgen in een extra radio-uitzending van NH Sport.

Afgelopen zondag strandden de Amsterdammers in de uitwedstrijd tegen AZ op een 2-2 gelijkspel. Doordat concurrent PSV eveneens 2-2 speelde bij Feyenoord is het verschil met nog twee wedstrijden te spelen vier punten. Kortom: bij een zege op sc Heerenveen is de ploeg van trainer Erik ten Hag niet afhankelijk van het resultaat van PSV - NEC.

Edward Dekker verzorgt het commentaar en de eventuele huldiging vanuit de Johan Cruijff Arena. Veel supporters zullen de wedstrijd ongetwijfeld in de stad volgen. Stephan Brandhorst doet verslag vanuit de stad.

FC Utrecht - AZ

Voor AZ staat er de laatste twee competitiewedstrijden ook nog veel op het spel. De huidige vijfde plaats in de eredivisie is niet genoeg om zich te plaatsen voor Europees voetbal. Als de Alkmaarders nummer vier FC Twente achterhalen, plaatst de ploeg van trainer Pascal Jansen zich voor de derde voorronde in de Conference League.