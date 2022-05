Mogelijke Ajax-huldiging in Johan Cruijff Arena live te volgen bij NH

Als Ajax woensdag na de wedstrijd tegen Heerenveen kampioen is, zal de huldiging in de Johan Cruijff Arena live te volgen zijn op het tv-kanaal van NH. Ook op de website van mediapartner AT5 zal het mogelijke kampioensfeest te volgen zijn.

Winst volstaat om voor de 36ste keer kampioen van Nederland te worden. Als Ajax niet wint, is het afhankelijk van het resultaat van PSV. Mocht de schaal in Amsterdam worden uitgereikt, dan zal dat in de Arena gebeuren. Een huldiging in de stad is onmogelijk, omdat er niet genoeg beveiligers te vinden waren.

Maar in de uitverkochte Arena is er dus wel een programma. Dat zal iets na 21.45 uur starten, afhankelijk van de uitloop van de wedstrijden.