AZ-trainer Pascal Jansen doet niet aan doemdenken: "Nog volop kans op plek vier"

AZ speelt woensdag de laatste uitwedstrijd van het seizoen. De ploeg van Pascal Jansen gaat op bezoek bij FC Utrecht en moet winnen wil het zicht blijven houden op plek vier. "De vierde plaats is nog haalbaar voor ons", aldus Jansen.

De Alkmaarders staan nu op de vijfde plaats met twee punten achterstand op nummer vier FC Twente. Mocht AZ vijfde eindigen dan gaan de Alkmaarders play-offs spelen. Plek vier betekent Europees voetbal. Dan stroom je automatisch in voor de derde voorronde van de Conference League.

Clasie geschorst, verder fitte selectie

Bij AZ is Jordy Clasie geschorst. Tijani Reijnders is zijn vervanger. Verder heeft Pascal Jansen een fitte selectie tot zijn beschikking.

De trainer wil dus niet denken aan het eventueel mislopen van Europees voetbal. "Dat is iets wat geen realiteit is. Het heeft geen zin om daarover na te denken. Ik ga uit van de realiteit van vandaag. Wij hebben nog volop kans op plek vier en daar gaat mijn energie naartoe", is Jansen duidelijk.

