Oefenen tegen hoogwater: hoogheemraadschap en Defensie pakken Omringdijk bij Andijk in

Wie aankomende week legervoertuigen of militairen op straat of dijk ziet, hoeft niet te schrikken. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Defensie houden van maandag 16 tot vrijdag 20 mei namelijk een grote crisisoefening in West-Friesland.

Op 16, 17, 18, 19 en 20 mei worden er meerdere watersnoodsituaties nagespeeld in West-Friesland. De oefeningen vinden plaats tussen Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland. De toegewezen locaties zijn niet kwetsbaar, meldt het hoogheemraadschap.

Want mocht het zover komen, zoals in Limburg, dan kan het hoogheemraadschap in crisissituaties een beroep doen op Defensie voor ondersteuning. "Het is belangrijk om zulke scenario's te oefenen om tijdens een echte crisis goed te kunnen samenwerken. Dit kan zijn bij wateroverlast door hevige regenval, maar ook tijdens droogte en hoogwater. Als de nood het hoogste is, moeten we wel weten wat we moeten doen", zegt woordvoerder Marko Cortel aan NH Nieuws. "We noemen dit een veldoefening. En met het oog op het klimaat dat verandert, wil ook Defensie optimaal voorbereid zijn voor als het nodig is."

Zandzakken

Wat wordt er geoefend? Zo wordt de Omringdijk bij Andijk ingepakt vanwege een storm op het IJsselmeer. "Daar dreigt een dijkdoorbraak. Met zandzakken proberen ze het wassende water buiten de deur te houden."

Een ander scenario is het stoomgemaal de Vier Noorder Koggen in Medemblik. De regen valt met bakken uit de lucht, maar het gemaal is kapot. "Het water moet ergens naartoe, dus er moet razendsnel een waterpomp worden ingezet. Geen pomp die achter een traktor hangt, maar een hele installatie. Een flinke operatie."