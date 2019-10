Dijk Hoorn volgelopen met water door zware regenval: acute werkzaamheden nodig

HOORN - Door de aanhoudende regen is de Westerdijk in Hoorn volgelopen met water. Er worden daarom maatregelen genomen om de dijk te stabiliseren zodat die niet verder aftakelt.

Dat meldde het Hoogheemraadschap gisteravond. Eerder is er een scheur in het wegdek op de dijk ontstaan. Door de zware regenval de afgelopen dagen is het gat groter geworden en is het water erdoorheen gesijpeld. Om te voorkomen dat de dijk verder volloopt, werd deze week al regelmatig koud asfalt in de scheur gestopt. Dat heeft er tot nu toe niet voor gezorgd dat het water uit de dijk blijft.

Stabilisering

Om de dijk te ontlasten, mag er geen zwaar verkeer meer overheen rijden. Auto's en fietsers kunnen wel gebruik maken van het wegdek. Er geldt een snelheidsbeperking. Aan de voet van de dijk worden grote zakken met zand geplaatst. "Het gewicht van de big bags geeft een tegendruk tegen verdere vervorming van de dijk en moet leiden tot stabilisering van de situatie", aldus het Hoogheemraadschap.

Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden klaar zijn.