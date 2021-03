Nieuwe inlaat gemaal Westerkogge 'zorgt dat water op peil blijft in droge zomers'

SCHARWOUDE - De nieuwe waterinlaat bij gemaal Westerkogge is vandaag officieel in gebruik genomen. Het is het eerste project dat is afgerond als onderdeel van de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam.

Precies een jaar na de start van de versterking van de Markermeerdijken, is het eerste project klaar. "Door de aanleg van de oeverdijk - een dijk die aan de buitenkant van de bestaande historische dijk ligt - werd de bestaande inlaat afgesloten. Toen hebben we gekozen om het te verplaatsen hier naar het gemaal", legt Reijer Baas, manager bij Alliantie Markermeerdijken uit. Voordeel daaraan is dat er een tijdelijke pompinstallatie neergezet kan worden, wanneer het gemaal onverhoopt stil komt te vallen door een stroomstoring of als er werkzaamheden moeten plaatsvinden. En ook is er een nieuwe doorgang voor vissen gemaakt.

Quote Dit nieuwe systeem zorgt ervoor dat we de komende 50 jaar weer rustig kunnen wonen Rob veenman, bestuurder Hoogheemraadschap

Maar het allerbelangrijkste: het water kan in de polder De Westerkogge op peil worden gehouden. Essentieel, gezien de droge zomers van de afgelopen jaren, legt bestuurder Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit die het gemaal beheren. "In 2018 hebben we een enorm droog jaar gehad. [...] Dan moeten we gewoon water uit het Markermeer inlaten. Als je ziet wat hier nu ligt, een pijp met een doorsnede van een meter. Daar kan een gigantische hoeveelheid water doorheen om er voor te zorgen dat er in een droge zomer, het water op peil blijft. Het gaat om het gebied ten zuiden van Hoorn, ruim 5.000 hectar. Dus best een groot gebied." Gat in de dijk Een jaar lang is er gewerkt om de inlaat te maken, volgens Rob Veenman een lastige klus. "Je ziet dat je natuurlijk niet zomaar een gat in de dijk kunt graven. Dus dat betekent dat er met damwanden is gewerkt en dat het werk stukje bij beetje, in fases, is gedaan. Zodat die 1,2 miljoen mensen - die achter deze dijk wonen - geen risico hebben gehad op overstromingen."

De dijkversterking tussen Hoorn en Amsterdam is een stuk van 33 kilometer. Tijdens de versterking moeten er veertien 'kunstwerken' aangelegd of vervangen worden."Wij noemen dat een kunstwerk - dat betekent niet dat er een kunstenaar bij betrokken is geweest - maar dat betekent dat het een constructie is: een hard element dat staat op een fundering. In wegenbouw zijn dat viaducten, bij ons zijn dat gemalen, stuwen en de sluizen", aldus Alliantiemanager Reijer Baas. Ook al is de inlaat en het gemaal al in gebruik, de laatste werkzaamheden rondom zullen pas in de zomer van 2023 af zijn.

