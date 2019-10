Geen acuut gevaar meer voor Westerdijk in Hoorn

HOORN - De Westerdijk in Hoorn is met succes verstevigd. Door de hevige regenval sijpelde er water de dijk in waardoor het leek te vervormen. Gisteren werd er door Hoogheemraadschap grote zandzakken geplaatst om dat tegen te gaan.

"Er is sinds vanmiddag geen acuut gevaar, de veiligheid van de dijk is niet in het geding. De maatregelen (big bags, minder verkeer) lijken te helpen. We hebben zichtpalen geplaatst om eventuele veranderingen in de dijk snel te kunnen zien", aldus Hoogheemraadschap op Facebook. Er wordt door dijkspecialisten nog wel gewerkt aan een plan om wegdek en onderliggend dijkdeel te repareren.

Lees ook: Dijk Hoorn volgelopen met water door zware regenval: acute werkzaamheden nodig

Er gold sinds donderdagnacht een verbod voor zwaar verkeer. Auto's en fietsers mochten wel gebruik maken van de dijk. Auto's hadden wel een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.