Aanleg regenboogpad in Enkhuizen gestart: "Ik ben zó blij, eindelijk!"

Aan de stationsweg in Enkhuizen zijn gisteren de eerste werkzaamheden gestart aan het regenboogpad. Saskia Righart van Gelder, die in augustus vorig jaar een actie startte om het zebrapad met de kleuren van de regenboog te realiseren, is ontzettend trots dat het wordt aangelegd. "Het is een viering van de vrijheid, voor iedereen."

"Ik ben zo verschrikkelijk blij", vertelt een enthousiaste Saskia Righart van Gelder aan WEEFF/ NH Nieuws. "Eindelijk zijn de werkzaamheden aan het regenboogpad begonnen. Ik heb lang moeten vragen en zeuren bij de gemeente wanneer het er zou komen, maar daar kon de gemeente zelf ook niet veel aan doen."

Aanvankelijk werd gehoopt en gedacht dat het regenboogpad op Paarse Vrijdag – 11 december 2021 – geopend zou kunnen worden. Maar dat bleek door de samenstelling van het zebrapad met regenboogkleuren niet mogelijk. Ook toen de werkzaamheden afgelopen donderdag zouden starten, bleek er vertraging te zijn bij de levering van de stenen. Hierdoor is er gisteren begonnen aan de aanleg van de nieuwe oversteekplaats op de Stationsweg.

Het zebrapad bestaat namelijk niet uit een verflaag op de bestaande straat, maar uit gekleurde stenen die opnieuw gelegd moeten worden. "Dat vond burgemeester Eduard van Zuijlen ook de beste keuze", legt Van Gelder uit. "Ik ben ontzettend trots op hem, dat hij dit aandurft. Het is namelijk de duurste optie om zo'n pad aan te leggen. Maar uiteindelijk gaat het regenboogpad zo veel langer mee en is het een stuk milieuvriendelijker. De burgemeester was ook heel steunend in ons initiatief."

Dubbel feest

Wanneer het regenboogpad in Enkhuizen officieel geopend gaat worden, is nog niet bekend. Maar het belooft één groot feest te worden. "Als je toch eens weet hoeveel kinderen hier op zitten te wachten.. Dat is ongelooflijk."

Door de gemeente wordt naar een geschikte datum gezocht, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de vakantie van de burgemeester. Van Gelder hoopt dat het regenboogpad op 8 juni geopend kan worden, als de Enkhuizer haar verjaardag viert. "Dan is het dubbel feest."

"Maar het wordt hoe dan ook een grootse viering op de Stationsweg", gaat zij verder. "Niet alleen komen er allemaal Queens en regenboogkinderen. Maar ook veel leerlingen van het RSG, met wie wij veel contact hebben gehad. De opening van het regenboogpad wordt een viering van de vrijheid. Voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of gender. Iedereen is gelijk. Of je nou LHBTIQ+ bent of niet, het gaat erom wie je bent."

Handtekeningenactie

In augustus vorig jaar startte Saskia Righart van Gelder een handtekeningenactie om het regenboogpad in Enkhuizen te realiseren. Zij zet zich al jaren in voor mensen die uit de kast komen of zijn gekomen. "We maken het best vaak mee hier in de shop, dat tieners uit de kast komen. En met het vraagstuk zitten 'hoe vertel ik het mijn ouders?'", vertelde zij eerder.

Om het regenboogpad als burgerinitiatief aan te melden op de agenda van de gemeente waren 30 handtekeningen nodig. Dit aantal werd aan het einde van de maand al ruimschoots gehaald. Twee maanden later werden deze handtekeningen, samen met Nienke Volbeda van de middelbare school RSG uit Enkhuizen, aangeboden.

Dit gebeurde 'toevallig' op de wereldwijde Coming Out Day. Een dag waarop aandacht wordt besteed aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender persoon openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt.