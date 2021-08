Tattoo artist Saskia wil regenboogpad: "Al jaren komen jongeren bij mij uit de kast"

Tattooshopeigenaar Saskia Righart van Gelder start vandaag een handtekeningenactie voor de aanleg van een regenboogzebrapad in Enkhuizen. Met regelmaat maakt Righart mee dat mensen in haar shop uit de kast komen. "Er is veel behoefte aan erkenning, wat is er mooier om Enkhuizen te laten 'shinen' en laten zien dat iedereen hier welkom is."

Al vijf jaar hangt er een regenboogvlag aan de deur van de tattooshop in de Vijzelstraat. "Mensen spreken mij zelfs aan in de stad. Vaak ook ouderen van eind 50 tot eind 70 jaar, die mij bedanken dat wij de regenboogvlag hebben hangen."

Righart merkt dat de behoefte voor erkenning groot is. Voor haar is dat reden genoeg om meer dan alleen de vlag uit te hangen. "Zo waren we twee jaar geleden een heel eind met het organiseren van een drag queen show maar door covid ging dat toen niet door. Daar kregen we zo onwijs veel positieve reacties op."

Uit de kast

"We maken het best vaak mee hier in de shop dat tieners uit de kast komen. En met het vraagstuk zitten 'hoe vertel ik het mijn ouders?'." Vaak genoeg heeft Saskia jongeren geholpen door de ouders te betrekken en de spanning uit de lucht te halen. "Dan feliciteren we de ouders met hun zoon of dochter en onder het genot van een gebakje vieren we het."

In haar tattooshop liggen vandaag formulieren klaar om te tekenen. In eerste instantie zijn dertig handtekeningen nodig om het burgerinitiatief bij de gemeente Enkhuizen in te dienen. Ook middelbare school RSG Enkhuizen gaat een steentje bijdragen, vertelt Saskia. "De formulieren zullen ook op school komen te liggen. Juist bij scholieren speelt het vraagstuk."