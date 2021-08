Roze Loper-instellingen 'hard nodig' in noorden provincie

Als je als zorginstelling wil uitdragen dat LHBTIQ+'ers een veilig thuis wordt geboden, kan je een Roze Loper-certificaat aanvragen. Inmiddels zijn in heel Nederland 220 Roze Lopers uitgereikt, maar boven Alkmaar is geen instelling met zo'n certificaat te bekennen. En dus moet er nog flink wat werk verzet worden, vindt Joop Schermer, voorzitter van COC Noord-Holland Noord en Roze 50+-ambassadeur.

De Roze Loper is een kwaliteitskeurmerk dat instellingen kunnen krijgen als ze voldoen aan verschillende criteria. Zo krijgen zorginstellingen die een Roze Loper-keurmerk willen tips en trainingen op het gebied van bewustwording en openheid. Ook wordt door een onafhankelijke partij gecontroleerd of zorginstellingen op structurele basis aandacht besteden aan het onderwerp en of er voldoende zicht is op de veiligheid van bewoners.

Roze Loper-instellingen doen dit onder meer door hun personeel op te leiden. De 68-jarige Schermer heeft daar zelf ervaring mee. "Inmiddels ben ik met pensioen, maar ik heb jarenlang in de zorg gewerkt. Opleiding is daarin enorm belangrijk. Medewerkers moeten homoseksualiteit niet bijzonder of raar vinden."

Het is belangrijk om als instelling een Roze Loper aan te vragen, vindt de voorzitter van COC Noord-Holland Noord. "Je kunt als instelling wel zeggen dat iedereen welkom is, maar dat staat natuurlijk enkel mooi op papier. Als je daadwerkelijk vindt dat iedereen welkom is, moet je daar handen en voeten aan geven."

Volgens Linschoten gebeurt het nog vaak dat oudere LHBTIQ+'ers terug de kast ingaan wanneer ze in een zorginstelling gaan wonen. "Dan denken ze: zolang men het niet aan mijn neus kan zien, kan ik beter mijn mond houden. Het zijn vaak mensen die in het verleden veel hebben meegemaakt, waardoor ze voorzichtig zijn."

Manon Linschoten, projectleider Roze 50+, beaamt dat: "Als een cliënt een intake krijgt in een zorginstelling, gaat men er negen van de tien keer standaard van uit dat iemand hetero is en een partner heeft van het andere geslacht. Dat zien wij graag anders."

"Je moet je bedenken dat homoseksualiteit pas in 1972 niet meer als psychiatrische aandoening werd gezien", vervolgt ze. "Dat is nog niet eens zo heel lang geleden. Het is dus belangrijk om over homoseksualiteit te blijven praten. Zo creëer je een werkomgeving en een leefomgeving waar medewerkers en cliënten zich veilig voelen om wel uit de kast te komen."

Ambassadeurs

Manon Linschoten kan niet precies benoemen waarom er in de Kop van Noord-Holland nog geen zorginstellingen met een Roze Loper zijn. "Ik denk dat er meer Roze Loper-instellingen zijn in grote steden omdat mensen van het platteland naar grote steden verhuisden om in de anonimiteit van een stad meer zichzelf te zijn. Maar daar brengen we graag verandering in. In de Kop van Noord-Holland wonen natuurlijk ook roze ouderen."

Daarom hoopt de stichting ambassadeurs te vinden die op pad gaan om zorginstellingen te benaderen. "Onze Roze 50+-ambassadeurs gaan in hun eigen regio met zorginstellingen in gesprek over de Roze Loper. Dit doen ze ook voor hun eigen toekomst, mochten zij later zorgafhankelijk worden. Ze willen zeker weten dat ze bij zorginstellingen in hun eigen omgeving ook goed terecht kunnen en daar niet opnieuw de kast in hoeven."