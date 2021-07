Amsterdam NL V André van Duin slaat eerste Pride-munt voor 25-jarig jubileum

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Pride Amsterdam, is vanochtend bij de Westerkerk de eerste officiële Pride-munt getoond. Na een ceremonie in de kerk naast het Homomonument, had André van Duin de taak om de allereerste munt te slaan.

Bij het evenement waren verschillende mensen uit de LHBTIQ+ gemeenschap aanwezig. Met de penning kan niet worden betaald, maar deze moet een symbool zijn voor de strijd die de gemeenschap voert. "De Pride kun je niet vastpakken, maar deze munt wel. En daardoor heeft de Pride toch wat meer waarde gekregen", zegt Van Duin.

De penning is in samenwerking met Koninklijke Nederlandse Munt ontwikkeld. Op de munt is een gebalde vuist te zien die de regenboogvlag vasthoudt. De Pride zal volgens Van Duin nog heel lang nodig zijn. "Er zijn nog veel landen waar de doodstraf geldt. Je krijgt nooit honderd procent van de mensen die roepen dat Pride geweldig is." De munt is een goede manier om hierbij stil te blijven staan. "Ik hoop dat het bijdraagt aan die verstandshouding."

Quote "Ik ben trots dat mensen willen uitkomen voor wat ze zijn" André van Duin

Tijdens de dodenherdenking noemde Van Duin het homomonument al in zijn toespraak op de Dam. De afgelopen tijd is geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap een veelbesproken onderwerp. Zo verscheen een rapport over het geweld in Amsterdam, en deze week nog werd de veertienjarige Frédérique mishandeld toen ze de vraag kreeg of ze een jongen of een meisje was. Ze wilde niet antwoorden, omdat het in haar ogen niet uitmaakte. André van Duin heeft diepe respect voor jongeren zoals Frédérique. "Ik ben trots dat mensen willen uitkomen voor wat ze zijn en zich daar niet voor schamen. Waarom zou je je er ook voor schamen?"