"Feestweek in 2022 voor alle gemiste Pride feesten"

Het is dit jaar het 25-jarige jubileum van Pride. Dat zou groots gevierd worden, maar door de oplopende besmettingen wordt Pride voor de tweede keer uitgesteld. Ter compensatie van alle gemiste feesten de afgelopen twee jaar, komt er mogelijk een uitbundige feestweek in het voorjaar van 2022.

Dat vertelt Eward Koning, voorzitter van de ondernemersvereniging BIZ Reguliersdwarsstraat. "Het is een idee waar serieus over wordt gesproken. Twee jaar lang hebben we heel veel evenementen gemist: twee keer Pride, twee keer runwayshow, twee keer Koningsdag en twee keer Eurovisie. Dus deze tien dagen willen we inhalen."

Volgens Koning zou de feestweek gepland worden in een nog nader te bepalen week in mei. Dit moet nog wel worden afgestemd met de gemeente, maar Koning heeft er al zin in: "Het belooft een historische week te worden".

Activiteiten

De grote evenementen gaan dit jaar niet door. De organisatie van Pride heeft daarom besloten om alle aandacht te richten op de kleinere activiteiten, zoals de openluchttentoonstelling in het Vondelpark en de Pride Walk. "Vooral de Pride Walk is belangrijk om de zichtbaarheid en strijd te onderstrepen. Daarom hopen we dat iedereen op zaterdag 7 augustus aansluit om van de RAI naar de Dam te gaan lopen en een statement te maken voor vrijheid en gelijkheid", aldus directeur Lucien Spee.