Liefde tussen Leny (73) en Heleen (56) omarmd in Alkmaars zorgcentrum

Na een herseninfarct woont de Alkmaarse Leny Halvemaan noodgedwongen in verzorgingshuis Westerhout, gescheiden van haar vrouw Heleen de Boer. Dagelijks zoekt Heleen haar geliefde op. Het stel kan er in alle openheid zijn wie ze zijn en hun liefde tonen. Westerhout heeft diversiteit hoog in het vaandel, en wijst cliënten, familie en werknemers actief op de openheid. Sinds 2019 voert de instelling het Roze Loper-keurmerk, waarmee nog duidelijker de tolerantie voor de LHBTIQ+-gemeenschap benadrukt wordt.

Zorgcentrum Westerhout in Alkmaar is een van de weinige instellingen in de regio Alkmaar die openlijk het gedachtegoed van de Roze Loper uitdraagt. Volgens het COC Noord-Holland Noord is het zorgelijk dat zo weinig zorgcentra via het officiële keurmerk diversiteit en inclusiviteit propageren. Lees hier het hele verhaal.