Ruim 650 handtekeningen aangeboden aan gemeente voor regenboogpad in Enkhuizen

Tattoo-artiest Saskia Righart van Gelder heeft ruim 650 handtekeningen opgehaald om een regenboogpad in Enkhuizen te realiseren. Vanavond wil zij die samen met Nienke Volbeda van het RSG aanbieden aan de gemeente. "Officieel zitten we nu op 646, maar vanuit de leerlingen van het RSG komt daar nog een hoop bij. Ik denk dat we uiteindelijk iets meer dan 700 handtekeningen kunnen overhandigen aan de gemeente", zegt Saskia.

"Dat doet heel veel met me", zegt de tattoo-artiest tegen de redactie van WEEFF/NH Nieuws. "Niet alleen omdat ik het vanuit mijn hart doe, maar ook omdat je ziet dat het enorm wordt gewaardeerd. Als iemand je dan regenboogmama noemt, dan sta ik met tranen in mijn ogen."

Saskia Righart van Gelder startte haar handtekeningenactie voor een regenboogpad in augustus. Al jaren krijgt zij mensen in de zaak die bij haar uit de kast komen. "Mijn tattooshop is een safety heaven", legt Saskia uit. "Iedereen moet zich bij mij op zijn of haar gemak kunnen voelen." Daarnaast wordt zij door veel mensen omarmd als hun regenboogmama of -tante.

De paar honderd handtekeningen worden vanavond door Saskia en Nienke Volbeda, lerares en vertrouwenspersoon bij het RSG, aan de gemeente aangeboden. Zenuwen heeft Saskia absoluut niet. "We hebben er juist heel veel zin in", zegt ze.

Verder werden er formulieren voor de handtekeningenactie uitgedeeld op scholen, zoals het RSG. "Wij werken al heel veel met de school samen", legt Saskia uit. "Veel leerlingen hebben hun handtekening voor de actie gezet. Als zij jonger zijn dan zestien is hun handtekening niet rechtsgeldig. Maar we hebben ze apart verzameld en bieden die ook aan aan de gemeente. Zo kan de gemeente zien hoe belangrijk het is en zien dat het onder veel leerlingen leeft."

In de afgelopen maanden kon iedereen online, maar ook in de tattooshop aan de Vijzelstraat een handtekening zetten om een regenboogpad te realiseren. Niet alleen mensen uit West-Friesland, maar ook van ver erbuiten kwamen naar de shop van Saskia in Enkhuizen toe om hun handtekening te zetten.

Paarse Vrijdag

Toeval of niet, vandaag wordt over de hele wereld Coming Out Day gevierd. Een dag waarop aandacht besteed wordt aan het moment dat een lesbienne, homo, biseksueel of transgender persoon openlijk voor zijn of haar seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt.

"Dat we de handtekeningen precies op deze dag aan de gemeente aanbieden is puur toeval", zegt Saskia Righart van Gelder tegen de redactie van WEEFF/NH Nieuws. Niet alleen is deze dag symbolisch voor de handtekeningenactie, ook de datum waarop ze het regenboogpad willen openen sluit aan bij het thema. "De bedoeling is om, als de gemeente er mee instemt, het regenboogpad op Paarse Vrijdag (vrijdag 10 december, red.) te openen", vertelt ze.

Het liefst zou Saskia zien dat het regenboogpad aangelegd wordt op de Bosmankade, tussen het treinstation en de haven van Enkhuizen. Saskia laat weten dat er vanuit de LHBTIQ+ gemeenschap veel mensen aan haar hebben laten weten er mee bezig te zijn. "Als het er komt dan wordt het feest, een groot gekkenhuis!", lacht Saskia. "In de positieve zin van het woord."