Veel handtekeningen voor regenboogpad Enkhuizen: "We willen het groots vieren"

Saskia Righart van Gelder, eigenaar van een tattooshop, startte begin deze maand een petitie voor een regenboogzebrapad in Enkhuizen. Er waren dertig handtekeningen nodig om het als burgerinitiatief op de agenda van de gemeente te kunnen zetten. Dat is met 494 handtekeningen ruimschoots gelukt.

Het initiatief van de tattooshopeigenaar zorgde voor gemengde reacties in Enkhuizen. De bezwaarhebbers konden Saskia er echter niet van overtuigen om haar plan aan te passen. "Mensen zeiden: 'denk je dat een zebrapad iets verandert aan de acceptatie?' Natuurlijk denk ik dat niet, maar het gaat om het gebaar dat iedereen hier welkom is in Enkhuizen."

"Online staat de teller op 312 en hier moet ik ze even tellen", zegt Saskia in haar tattooshop. "Dit zijn er dertig en hier nog eens dertig." Ze bladert door mappen met handtekeningen. "Mensen zijn van heinde en verre hier naartoe gekomen, ongelooflijk."

Daarom heeft Saskia een passende locatie op het oog: het zebrapad bij het station in Enkhuizen. "Dat is de plek waar je de stad in en uitgaat. Als het gebeurt, dan wil ik het groots gaan vieren. Hopelijk op Paarse Vrijdag (10 december, red)." Mocht dat niet lukken, dan vindt ze één van de zebrapaden rondom winkelcentrum het Koperwiek een goed alternatief.

Op naar de gemeente

In gedachten staat Saskia al met één been op het gekleurde zebrapad, toch houdt ze ook een slag om de arm. "Je mag er nooit vanuit gaan", zegt ze. "Al had ik nooit verwacht dat we zóveel handtekeningen zouden ophalen." Met die bijna vijfhonderd krabbels stapt Saskia nu naar de gemeente, in de hoop dat het zo snel mogelijk door de gemeenteraad besproken wordt.

Het animo voor het zebrapad geeft Saskia ook bevestiging van de kern voor haar initiatief. Haar tattoostudio dient regelmatig als veilige plek waarin mensen over hun geaardheid vertellen. "Als ik zie hoeveel kinderen en - juist ook - volwassenen uit de kast komen", zucht ze. "Wat is het een raar woord eigenlijk hè? En waarom moet het zo officieel?" Ze noemt als voorbeeld dat ze voor de grap weleens met een vriendin 'officieel' uit de kast is gekomen als hetero. "Om te laten zien hoe belachelijk het is dat het zo gaat."