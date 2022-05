Mogelijk kampioensduel begint Ajax met 4-4-2, AZ wil titelfeestje verpesten

Net als in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle begint Ajax tegen AZ in een 4-4-2 formatie. Bij de Alkmaarders ontbreken Sam Beukema, Tijjani Reijnders en Zakaria Aboukhlal in de basis. Bij winst kunnen de Amsterdammers kampioen worden, mits Feyenoord PSV verslaat. Als AZ wint, komt het op gelijke hoogte met FC Twente.

AZ kan vanmiddag goede zaken doen in de strijd om plek vier. Concurrent FC Twente verloor zaterdagavond met 2-1 van Fortuna Sittard door twee goals van Amsterdammer Zian Flemming. De basiself van de Alkmaarders is op drie plekken gewijzigd ten opzichte van het gelijkspel tegen Sparta Rotterdam . Zakaria Abouklal, Sam Beukema en Tijjani Reijnders zitten op de bank. Hakon Evjen, Pantelis Hatzidiakos en Dani de Wit staan aan de aftrap in Alkmaar.

Op NH Radio is er een extra lange sportuitzending die om 14.00 uur begint. Behalve veel aandacht voor de feestelijkheden in Volendam zijn we natuurlijk ook in Alkmaar bij AZ - Ajax. Bij een zege van Ajax en een overwinning later op de middag van Feyenoord op PSV is Ajax verzekerd van de landstitel. Uiteraard volgen we dat ook op de voet.