Slim AZ weet in topwedstrijden wél te pieken: "Tegen Ajax onze reputatie waarmaken"

AZ hoopt zondagmiddag een stokje te steken voor een kampioensfeest van Ajax. De Alkmaarders kunnen bouwen op goede wedstrijden tegen topteams. "Het is niet het beste Ajax van de tweede seizoenshelft. Wij moeten zorgen dat we onze reputatie waarmaken door in topwedstrijden goed voor de dag te komen", zegt trainer Pascal Jansen.

AZ-trainer Jansen "Ajax optisch niet in de beste fase" - NH Sport / Stephan Brandhorst

Ondanks de toenemende kritiek over het matige spel van de Amsterdammers en de moeizame overwinningen, vindt Jansen de ploeg van Erik ten Hag de terechte koploper. "Qua veldspel sprankelt het nu wat minder, maar ze presteren uitermate goed." "Ik denk dat wij niet mogen klagen. Wij hebben op dit moment iedereen apart. Yusuf Barasi traint apart en Bruno Martins Indi is een aandachtspunt", zegt Jansen over de fitheid van de selectie. De linker centrale verdediger heeft al een aantal weken klachten in zijn bovenbeen en is voor zondag nog een vraagteken.

AZ bivakkeert momenteel op de vijfde plaats in de eredivisie. Opvallend zijn de mindere resultaten tegen de laaggeklasseerde ploegen. Afgelopen week verspeelde AZ punten tegen Sparta Rotterdam en een paar weken eerder verloor het pijnlijk tegen PEC Zwolle. Het lage aantal clean sheets speelt daarin wellicht een rol. "In het woord onnodig zit een hoop opgesloten, want we lopen regelmatig tegen een onnodige tegengoal aan." Tekst loopt door onder de video.

"We krijgen onnodig veel tegendoelpunten" - NH Sport / Stephan Brandhorst

De Noord-Hollandse derby begint om 14.30 uur in Alkmaar. NH Sport doet liveverslag op de radio tijdens een extra uitzening. Daarin is ook volop aandacht voor de huldiging van FC Volendam. Vanaf 14.45 uur is er op tv ook een extra uitzending vanuit Volendam.