Ten Hag is niet bezig met eventueel kampioenschap Ajax: "Eerst van AZ winnen"

Het zou zomaar een heel mooie zondag kunnen worden voor Ajax. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan voor de 36e keer in de clubgeschiedenis landskampioen worden. Dat is het geval als Ajax de Noord-Hollandse derby van AZ wint en Feyenoord later op de dag PSV verslaat. Ten Hag wil nog niks weten van festiviteiten en is alleen bezig met de wedstrijd in Alkmaar.