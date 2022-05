Rustige vlucht wordt knokken aan boord: zes mannen opgepakt na vechtpartij in KLM-vliegtuig

Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de knokpartij. Op de video is te zien dat een aantal mannen op een persoon in lijkt te slaan. Een van de passagiers roept in het Engels: "Dit is een vliegtuig verdomme!" KLM-personeel probeert een aantal keer in te grijpen en uiteindelijk lukt dit ook.

Tekst gaat verder onder Tweet.