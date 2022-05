Veel aandacht voor Oekraïne tijdens Dodenherdenking: "Wat moet er door hen heengaan?"

Bij de verschillende Dodenherdenkingen in Amstelland werd gisteravond uitgebreid stilgestaan bij de oologssituatie in Oekraïne. Zo legden een Oekraïense moeder en zoon een krans bij het oorlogsmonument in het Broersepark en klonk in het raadhuis van Aalsmeer het Oekraïense volkslied.

"Als we zo twee minuten stil zijn", sprak historicus Bettine Siertsema de aanwezigen aan de Amsterdamseweg toe", herdenken we de Nederlandse gevallenen in de Tweede Wereldoorlog - en in de operaties daarna. En waarschijnlijk ook - ieder voor zich - de duizenden doden die de afgelopen maanden het leven hebben gelaten in Oekraïne.

Voor de camera van NH Nieuws vertelt Siertsema hoe belangrijk het is dat we na twee jaar weer gezamenlijk kunnen herdenken. "Maar dan komt die oorlog in Oekraïne erbij, die Dodenherdenking en Bevrijdingsdag toch in een ander licht zet."

Achtergebleven geliefden

"Dat is moeilijk, beladen. Wat moet er door hen heengaan, om dit met ons te beleven, terwijl ze zelf in zorgen zitten over hun land en hun geliefden die daar achtergebleven zijn? Onvoorstelbaar."

De Oekraïense Anna Linnyk vluchtte begin maart vanuit Oekraïne naar Nederland, en liet een groot deel van haar familie achter in haar vaderland. "Het is een grote verantwoordelijkheid", zegt ze over haar taak om een krans bij het monument te leggen. Ze vertelt dat haar vader in het Oekraïense leger dient. "Hij beschermt ons land."

Aalsmeer

Ook bij de herdenking in het Raadhuis werd stilgestaan bij de situatie in Oekraïne. Na het Wilhelmus galmden de klanken van het Oekraïense volkslied door het gebouw.