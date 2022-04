Duitse kunstenaar legt eerder afgewezen 'Stolpersteine' alsnog in Amstelveen

Na zijn bezoek aan Haarlem is de Duitse kunstenaar Gunter Demnig doorgereisd naar Amstelveen om hier op Goede Vrijdag de eerste 'Stolpersteine' te leggen. Dat is een overwinning voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers uit Amstelveen, want burgemeester Tjapko Poppens wilde de stenen eerst niet in zijn stad hebben.

Poppens wees namelijk twee aanvragen af van Ronald Vecht, die het kleine gedenkteken voor de ouders en oma van Fred Ashner wilde laten plaatsen. De reden hiervoor was de keuze van de gemeente om de 166 omgekomen oorlogsslachtoffers op een centrale plek te herdenken, in de vorm van een namenmonument.

Tekst gaat verder. Let op: Op de kaart hieronder is te zien waar de stenen afgelopen vrijdag zijn gelegd. De iconen verwijzen naar de straten waar de stenen liggen, niet de exacte locatie.

Na ophef onder nabestaanden gaf de burgemeester toch groen licht. De gemeente Amstelveen financiert nu zelfs 42 struikelstenen voor slachtoffers zonder nabestaanden. Voor vier adressen (in totaal 13 stenen) zijn door nabestaanden en betrokkenen op eigen initiatief aanvragen gedaan bij de Stichting Stolpersteine. In totaal gaat het om 55 struikelstenen op 22 adressen. De eerste 25 stenen zijn vrijdag door de Duitse bedenker zelf gelegd.

De initiatiefnemer voor de 42 gesubsidieerde stenen is de in Amstelveen opgegroeide arts Linda Dekhuijzen. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar de afkomst van de slachtoffers. Dekhuijzen hoopt dat er meer aanvragen worden gedaan, zodat alle 166 Joodse oorlogsslachtoffers er straks één hebben.

Het Joodse gezin kwam oorspronkelijk uit Hamburg, blijkt uit informatie die is verzameld voor het project 'Nooit meer teruggekomen' van de stichting Amstelveen Oranje. Zoon Paul Wolgang heeft nooit bij het gezin in Amstelveen gewoond. Hij woonde in Amsterdam en heeft de oorlog overleefd.

De allereerste Amstelveense struikelstenen legde Gunter Demnig bij het adres Van der Veerelaan 8 in de wijk Elsrijk. Hier woonden Iwan Philip (overleden op 72-jarige leeftijd), Max Philip (overleden op 31-jarige leeftijd) en Louise Philip - Marcus (overleden op 66-jarige leeftijd). Max was de zoon van Iwan en Louise.

90 duizend stenen

Kunstenaar Gunter Demnig vertelde tijdens de legging van de struikelstenen in Haarlem in gesprek met NH Nieuws dat hij de eerste exemplaren in 1996 eigenhandig legde in zijn eigen woonplaats Berlijn. Pas vier jaar later werd het project officieel omarmd door anderen, die de stenen door hem lieten maken.

Het sneeuwbaleffect dat toen ontstond, heeft ervoor gezorgd dat er na dit jaar 90 duizend zijn gelegd in 26 landen in Europa, heeft hij berekend. "Dat is maar een klein beetje", zegt hij. "Maar ik denk dat het belangrijk is als symbool."

Op woensdag 18 mei worden op nog meer adressen in Amstelveen struikelstenen gelegd.