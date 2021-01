Burgemeester Poppens haalt bakzeil en staat plaatsing Joodse struikelstenen toch toe

AMSTELVEEN - Burgemeester Poppens van Amstelveen gaat toch meewerken aan het plaatsen van Joodse struikelstenen in zijn gemeente. Eerder weigerde de gemeente dat, tot woede van nabestaanden.

De struikelstenen, ofwel Stolpersteine, worden op het trottoir voor huizen geplaatst waar nazi-slachtoffers hebben gewoond. Het individuele herdenkingsteken bestaat uit een steen met een messingplaatje waarop de geboorte- en overlijdensgegevens van de slachtoffers zijn gegraveerd.

Ronald Vecht wil een gedenkteken voor de ouders en oma van Fred Ashner. Namens Ashner heeft hij aanvragen gedaan voor drie struikelstenen, om te plaatsen voor het voormalig ouderlijk huis van Ashner, 90 jaar oud en overlever van de Holocaust. In het Parool vertelde Vecht dat burgemeester Poppens twee keer een aanvraag heeft afgewezen. Die weigeringen veroorzaken nu veel ophef.

Gezamenlijk herdenken

In 2015 koos Amstelveen er voor om alle 166 omgekomen Amstelveense Joden juist gezamenlijk te herdenken op een centrale plek. Vorig jaar september is daarom het Joods Herdenkingsmonument opgericht met alle namen van de omgekomen slachtoffers. De mogelijkheid om individueel te herdenken, door het plaatsen van een struikelsteen, was er niet.

Gezien alle ophef en na gesprekken met de Joodse gemeenschap wil de gemeente voortaan toch meewerken aan het plaatsen van struikelstenen. Zodat nabestaanden ook individueel kunnen stilstaan bij het leed van de oorlogsslachtoffers.