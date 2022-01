Na tegenhouden Joodse struikelstenen betaalt gemeente Amstelveen er nu 42

Het bijzondere aan de aanvraag voor de 42 herdenkingsstenen is dat het in dit geval gaat om slachtoffers zonder nabestaanden. De initiatiefnemer is de in Amstelveen opgegroeide arts Linda Dekhuijzen. Ze heeft veel onderzoek gedaan naar de afkomst van de slachtoffers. Dekhuijzen hoopt dat er meer aanvragen worden gedaan, zodat alle 166 Joodse oorlogsslachtoffers er straks één hebben.

Ophef

Eerder wilde Ronald Vecht al een gedenkteken voor de ouders en oma van Fred Ashner. Namens Ashner heeft hij aanvragen gedaan voor drie struikelstenen, om te plaatsen voor het voormalig ouderlijk huis van Ashner, 90 jaar oud en overlever van de Holocaust. Burgemeester Poppens wees zijn aanvraag destijds twee keer af, maar na ophef over dit besluit gaf de burgemeester groen licht.

De 42 struikelstenen komen in de wijken Elsrijk en Randwijck. De slachtoffers hebben daar gewoond of in die tijd op school gezeten. Volgens wethouder Herbert Raat zijn er ook een hoop struikelstenen aangevraagd voor oorlogsslachtoffers die wel nabestaanden hebben. Die zijn nog niet geplaatst, omdat de levertijd best lang is.