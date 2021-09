Amsterdam biedt excuses aan voor per ongeluk weghalen struikelstenen

De gemeente Amsterdam heeft aan de stichting Stolpersteine (struikelstenen) excuses aangeboden voor het per ongeluk weghalen van vier van deze stenen in de Sarphatistraat. Alle stenen zijn terecht.

De struikelstenen werden per ongeluk weggehaald bij werkzaamheden aan een trottoir. Drie van de vier stenen werden gevonden door een voorbijganger, de vierde steen ligt bij de aannemer.

"De gemeente heeft contact opgenomen met de stichting Stolpersteine om excuses aan te bieden", schrijft een woordvoerder. "De stenen worden uiteraard weer teruggeplaatst als het trottoir opnieuw bestraat wordt. Binnen de gemeente en met de stichting Stolpersteine zal overleg plaatsvinden over de wijze waarop dit in de toekomst kan worden voorkomen."



Verspreid door de stad liggen er in totaal ruim 700 struikelstenen, die ook bekend staan als stolpersteine. De koperen stenen zijn tussen de stoeptegels geplaatst voor de huizen waar de slachtoffers van het nazi-regime hebben gewoond.