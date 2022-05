Twee minuten stilte in Amstelland: zo herdenkt de regio oorlogsslachtoffers sinds WOII

Na twee uitgeklede edities is het vanavond weer tijd voor een traditionele 4 mei-herdenking. In alle kernen van Amstelland wordt twee minuten stilte gehouden om Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds WOII te herdenken.

Over dat boek spreekt Siertsema morgen overdag tijdens een openbaar toegankelijke serie lezingen voor Open Joodse Huizen in De Burcht aan de Henri Polaklaan, het gebouw van de vakbond van de diamantindustrie. Voor haar toespraak tijdens de Amstelveense herdenking, put ze uit haar boek 'Eerste Nederlandse getuigenissen van de Holocaust'.

"Dat boek gaat over de jaren na de oorlog, toen de eerste autobiografische berichten over de Holocaust verschenen", vertelt ze aan NH Nieuws. "Daar citeer ik een klein stukje uit." Vergeleken met langere lezingen is een korte toespraak voor Siertsema een veel grotere uitdaging. "Het is verschrikkelijk moeilijk om in vijf minuten iets steekhoudends te zeggen."

'Wrang'

In die vijf minuten zal ze ook aan Oekraïne refereren, vertelt ze. "Inzoomen gaat te ver, maar ik zal wel ingaan op hoe wrang het is dat we nu oorlogsslachtoffers van 77 jaar geleden herdenken, terwijl er nu in Europa een oorlog woedt."

Behalve naar verwachting honderden Amstelveners zullen enkele vertegenwoordigers van de Oekraïense vluchtelingengemeenschap in Amstelveen naar haar toespraak luisteren. Zij zullen ook een krans bij het monument leggen.

Aalsmeer

In aanloop naar de twee minuten in de raadzaal van het gemeentehuis zal kinderburgemeester Anne van Duijn de ceremonie openen. Scholieren van de Oosteinderschool dragen vervolgens gedichten voor.

Ook in de Aalsmeerse ceremonie passeert Oekraïne de revue. Auteur Marianne Knecht vertelt een verhaal over haar Oekraïense moeder tijdens de Tweede Oorlog, dat volgens de gemeente 'op een ongelofelijke manier parallel loopt met de actualiteit'.

Na de twee minuten stilte volgen niet alleen twee coupletten van het Wilhelmus, maar klinkt ook het Oekraïense volkslied 'om de verbondenheid met de vluchtelingen uit het door oorlog geteisterde land uit te drukken'.