'Happy stones' verstoppen in natuur: "Zorgen voor beetje vrolijkheid"

SINT PANCRAS - John en Marit Meijdam schilderen in coronatijd samen met hun kinderen vrolijk versierde steentjes. Ze willen dat deze daarna door anderen ergens in de buurt worden gevonden. Ze kwamen op het idee toen ze op vakantie waren op Terschelling en zoon Quin bij De Brandaris zo’n beschilderd steentje vond. "Toen zijn we gaan googlen en vonden we het een leuk idee om zelf ook mee te doen", vertelt John enthousiast.