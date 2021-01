Judith maakt 'kei-kadootjes' voor mensen in 't dorp: "Wat vrolijkheid in coronatijd"

DEN OEVER - Een steentje met hartjes, een zonnetje of een mooie tekst; je hebt geluk als je eentje vindt. Het zijn kei-kadootjes en je ziet ze steeds vaker in de regio en sinds kort ook in Den Oever. Daar zit Judith Michiels iedere dag druk te schilderen: "Ik hoop gewoon dat mensen die ze vinden er blij van worden in deze coronatijd."

Een Barbapappa, een tijger, een sneeuwman, Judith Michiels probeert van alles aan de eettafel: "Ik kwam het tegen op Facebook en aangezien ik in deze coronatijd thuis zit en verder geen hobbies heb behalve zingen - dat ook stil ligt - vond ik het leuk om dit te doen. Ik vind het leuk als kinderen ze dan vinden en daar dan ook heel blij van worden."

Judith vindt zelf dat ze helemaal niet creatief is of goed kan schilderen, maar ze wil het toch gewoon doen. "Ik wil het hier introduceren, want ik merk dat mensen tegenwoordig een wat korter lontje hebben en allemaal niet zo vrolijk zijn. Als je dan zo'n vrolijk steen vindt, maakt het kennelijk mensen blij."

Blij gevoel

Wie een steen vindt, mag een foto maken en die op de Facebookpagina van Judith zetten. "Van de week had ik er één bij het tankstation gelegd en een van de meiden die daar werkt, had hem gevonden. Ze vond het zo leuk om dit te vinden in deze tijd, zei ze."

Judith krijgt hulp van haar buurjongens Tijme en Ruben-Jan. Zij verstoppen de beschilderde steentjes in het dorp. Tijme: "Ik had er ook een gevonden met een vuurtoren en dan krijg je helemaal een blij gevoel. Ik heb de steen bij iemand gelegd die is overleden."

En Ruben-Jan hoopt, net als Judith en Tijme op een glimlach bij de vinders. "Dat mensen blij worden daarvan."