Zo viert West-Friesland weer Koningsdag na twee jaar

Lange rijen bij de bakker voor een tompouce, kleedjes liggen weer op straat in Hoorn en de vlaggen hangen overal uit. Koningsdag kan en wordt ook weer volop gevierd dit jaar. Ook in West-Friesland.

In Hoorn begon de dag al voordat de meeste mensen opstonden. Want Nikkie en Ingrid waren vroeg uit de veren deze Koningsdag. Om vier uur ging de wekker, vanaf half zes zaten ze op het Noorderplantsoen. Om de spulletjes te verkopen, net als vele anderen in West-Friesland.

Het vroege opstaan valt niet zwaar, de twee vriendinnen heb er zin in. "Het gaat goed vandaag. We verkopen voornamelijk boeken en spelletjes",

Ook de bakker in Hoogwoud was al vroeg in de weer. Want tompoucen, die horen ook bij Koningsdag. Bakkerij Baas hoopt deze dag maar liefst 2.000 tompoucen te verkopen. "Dit is een heerlijke dag. We zijn vanochtend om 03.00 uur begonnen. We hadden er zin in, want dit is voor mij de leukste dag van het jaar. Met elkaar werken zorgt voor gezelligheid en alle klanten zijn vrolijk", zegt Loes Bakker tegen NH Nieuws.

Zelf sieraden gemaakt

Ietsjes verderop waren Finette (10) en Roos Snip (13) er al vroeg bij op Koningsdag. Al om half acht zochten ze op de Dorpsstraat in Wervershoof de ideale plek om hun speelgoed en overige spullen uit te stallen. En een hotspot vonden ze, want ze zitten voor de deur bij Bakkerij Swart – waar zo ongeveer heel Wervershoof zijn tompoucen haalt.

Finette heeft voor Koningsdag zelf sieraden gemaakt en ook de overige spullen vinden gretig aftrek. Maar het meeste succes heeft de Oostwoudse met haar saxofoon. De zes lessen die ze achter de rug heeft, betalen zich nu al uit. De koffer wordt gevuld met kleingeld en zo wordt de spaarpot goed gevuld. Opbrengst: 23 euro.