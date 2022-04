Oude en nieuwe tradities bij Koningsdag De Weere: “Veel saamhorigheid”

Koningsdag in De Weere had vandaag een vol programma. Waar er op plekken in de provincie festiviteiten niet door konden gaan door een tekort aan vrijwilligers, stond er in De Weere een volledig team klaar. Met traditioneel dauwtrappen en Kingsnight. Maar ook de autopuzzelrit die vorig jaar noodgewongen werd ingevoerd, is wegens succes opgenomen als nieuwe traditie. Verslaggever Sander Huisman was vanochtend al aanwezig bij het hijsen van de vlag door burgemeester Van den Hengel en sprak met het Oranje Comité.

Natuurlijk is er in De Weere ook een soort vrijmarkt. Langs de hele Driestedenweg kunnen mensen hun spullen verkopen op een kleedje. Maar dat is vooral omdat er een fietspuzzelrit door het dorp gaat met soms wel 100 ouders en kinderen. Het traditionele spelletjes spelen achter het lokale café is er dit jaar niet. Het is vervangen door een puzzelrit die vorig jaar werd ingevoerd toen samenscholen niet was toegestaan in coronatijd. En dus is de autopuzzelrit wegens succes ook dit jaar te rijden. Voor alle leeftijden is er iets te doen. Gister was het tijdens Kingsnight al de beurt aan de tieners van het dorp. Met bijna 50 jongeren die meededen, waren volgens de organisatie bijna alle tieners uit het dorp van die leeftijd aanwezig. Ze deden aan limbodansen en rodeorijden. Ook zongen ze karaoke. De burgemeester van de gemeente Opmeer, Gerard van den Hengel, was er zowel gisteravond als vanochtend bij. Artikel gaat verder onder de foto:

Festiviteiten voor jong en oud in De Weere op Koningsdag 2022 - Sander Huisman / WEEFF

Vanochtend stonden een kleine 50 dauwtrappers klaar om te zien hoe burgemeester Van den Hengel de vlag hees en het Wilhelmus in volle borst inzette. Begeleid door Fanfare Crescendo uit De Weere. Vervolgens vertrokken de wandelaars de weilanden in om tussen de tulpenvelden door een wandeling te maken van bijna 2,5 uur. Vanmiddag stapten jong en oud weer op de fiets voor de puzzelrit in het dorp. Er werd gezocht naar kroontjes. In sommige voortuinen konden ook spelletjes gespeeld worden. Na de autopuzzelrit die door de hele regio voert, wordt het feest in De Weere vanavond afgesloten met de traditionele Bingo. Bekijk hier alle afleveringen van Sander Op Pad in West-Friesland