Horinezen vroeg uit de veren voor vrijmarkt: "Vier uur ons bed uit"

Nikkie en Ingrid zitten er sinds vanmorgen al even. Om vier uur ging hun wekker en vanaf half zes zitten ze op het Noorderplantsoen in Hoorn om spulletjes te verkopen. Net als vele andere Horinezen, die vandaag proberen een centje te verdienen of geld op te halen voor een goed doel.

"Het gaat goed vandaag", zegt één van de meiden enthousiast. "We verkopen voornamelijk boeken en spelletjes." Nikkie en Ingrid zijn met z'n tweeën vandaag. "Het valt wel mee hoe moe we zijn", reageert iemand op de vraag hoe ze zich nu voelen. "Maar waarschijnlijk dutten we later op de dag wel in", vult de ander aan. Nikkie en Ingrid zijn niet de enige vroege vogels. Door het hele park heen zitten mensen met hun spullen, klaar voor de verkoop. "Ik ben hier bijna wel elk jaar, nu voor het eerst met mijn moeder", zegt een verkoopster. Krachtvoer Een lange dag zitten of staan bij je kleedje of tafel en mensen enthousiasmeren om iets van je te kopen, dat kost natuurlijk energie. Een stel, vrolijk in het oranje gekleed en met vlaggetjes op het gezicht, heeft goed voor zichzelf gezorgd. "Straks een oranje tompouce erbij en dan is het helemaal compleet." De twee tompoucen zitten netjes in een broodtrommel, voor later op de dag. Artikel gaat verder onder de foto:

Koningsdag bij Noorderplantsoen in Hoorn NH Nieuws / Chantal Bos

Er wordt niet alleen geld opgehaald voor de eigen portemonnee, twee dames zamelen geld in voor vluchtelingen in Oekraïnse opvanghuizen. "In Opperdoes zit er een met zestig Oekraïners. En daar willen ze heel graag fruit en dat wil ik hier van doen." Naast verkopers, zijn er ook veel koopjesjagers en verzamelaars. "Ik ben lekker aan het struinen", laat een vrouw weten. "Ik word voor het eerst oma en krijg een kleindochter", zegt ze vervolgens trots. Ze is al goed geslaagd, vertelt ze, terwijl ze enthousiast een babypakje omhoog houdt.