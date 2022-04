Bijzonder lintje voor Haarlemmer die beademingsapparatuur ontwikkelde voor Covid-patiënten

Burgemeester Jos Wienen reikte vandaag dertien lintjes uit aan Haarlemmers die zich jarenlang hebben ingezet voor andere mensen. Eén van de gedecoreerden kreeg wel een heel bijzonder lintje en dat was Jaap Harlaar. Hij is benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het oudste lintje en de hoogste civiele ridderorde. "Ik wist niet eens dat er verschil in lintjes bestond", zo vertelt hij. "Het maakt me alleen nog maar extra verlegen en extra trots.